В Китае обрушилось здание гостиницы

В субботу, 7 марта, стало известно, что в провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание гостиницы. Оно использовалось под карантин людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает портал Sina.
Шестиэтажное здание обрушилось в 14:30 по московскому времени. Под обломками оказались около 70 человек. Через несколько часов стало известно, что из-под обломков извлекли 28 человек.
Следствие выясняет причины обрушения.
Ранее мы писали, что туристов и россиян прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться.
Видео: YouTube / 今日中国
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