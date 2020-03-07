В Китае обрушилось здание гостиницы

Оно использовалось под карантин.

В субботу, 7 марта, стало известно, что в провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание гостиницы. Оно использовалось под карантин людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает портал Sina.

Шестиэтажное здание обрушилось в 14:30 по московскому времени. Под обломками оказались около 70 человек. Через несколько часов стало известно, что из-под обломков извлекли 28 человек.

Следствие выясняет причины обрушения.

Ранее мы писали, что туристов и россиян прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться.

Видео: YouTube / 今日中国