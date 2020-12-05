В Китае обнаружили след от астероида, который упал 49 тыс. лет назад

Это произошло уже во время существования человека разумного.

Специалисты из Института геохимии Академии наук КНР в Гуанчжоу нашли на северо-востоке Китая след от астероида, упавшего 49 тыс. лет назад. В это время на Земле уже жил человек разумный.

Ученые кратер заметили на спутниковых фотографиях. Однако изучать его начали в 2019 году.

Анализ кратера показал, что у него необычное соотношение глубины к ширине, что может объясняться как относительной молодостью образования, так и огромной скоростью астероида. Суда по всему, он врезался в Землю под более острым углом, чем астероид, из-за которого произошло вымирание динозавров, — говорится в исследовании.

Так, глубина кратера составляет 580 метров, а ширина – 1850 метров.

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