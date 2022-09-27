Зонд DART успешно столкнулся с астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите Земли

В NASA смогли безопасно изменить траекторию полета небесного тела в космосе.

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) столкнулся с астероидом Диморфос в рамках американского эксперимента по изменению траектории полета небесного тела в космическом пространстве. Прямую трансляцию данного события вели представители Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в собственном YouTube-канале. Известно, что столкновение специального зонда с астероидом зафиксировано 26 сентября в 19:15 вечера 26 сентября по времени Восточного побережья США (в 02:15 утра 27 сентября по времени Москвы).

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Напомним, что исследовательский зонд DART представляет собой куб весом около 600 кг с датчиками, антенной, ионным двигателем. Он также оснащен солнечными батареями и камерой DRACO. Изображение передается на планету в режиме реального времени. Зонд был запущен к астероиду при помощи ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX еще в ноябре прошлого года.

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Фото и видео: YouTube / NASA