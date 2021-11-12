В Кировском районе загорелся гараж

Информации о пострадавших не поступало.

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. На Дороге в Угольную Гавань, в доме 2, корп. 1, началось возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 20:39. В железобетонном, размером 3х6 метров, гараже, загорелась обстановка на площади 3 квадратных метра.

Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и две машины. В 21:04 пожар ликвидирован.

Ранее в Парголово сгорели четыре бытовки.

Фото: Piter.tv