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В Кировском районе загорелся гараж
Сегодня, 21:54
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В Кировском районе загорелся гараж

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Информации о пострадавших не поступало.

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. На Дороге в Угольную Гавань, в доме 2, корп. 1, началось возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу. 

Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 20:39. В железобетонном, размером 3х6 метров, гараже, загорелась обстановка на площади 3 квадратных метра. 

Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и две машины. В 21:04 пожар ликвидирован.

Ранее в Парголово сгорели четыре бытовки.

Фото: Piter.tv

Теги: гараж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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