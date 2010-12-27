В Кировском районе в магазине Spar мужчина погиб, оказавшись под лифтом

Мужчину раздавило грузовым лифтом.

Мужчина погиб в магазине "Спар" из-за упавшего грузового лифта. Об этом сообщает "Фонтанка".

Днём 29 марта молодой человек погиб в продуктовом магазине в Кировском районе Петербурга. Его раздавило грузовым лифтом. Однако не сообщается при каких обстоятельствах мужчина оказался под лифтом.

В управлении МВД по Петербургу и Ленобласти сообщаили, что заявка в дежурную часть поступила в 16.30. На 23-летнего сотрудника Spar на проспекте Ветеранов, 55 упал грузовой лифт. Мужчина скончался на месте. По предварительной информации, погибший был приезжим из Узбекистана.

Редакция "Фонтанки" связалась с представителями торговой сети, однако там никто не знал о произошедшем и не смогли объяснить причины трагедии.

Фото: Piter.TV