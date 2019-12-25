В Кировском районе стартует реставрация Синявинских высот

Мероприятия начнутся с восстановления памятника “Родник”.

В Кировском районе разрабатывается пакет документов для реставрации мемориального комплекса "Синявинские высоты". Начнутся работы с памятника "Родник" - на его восстановление потратят 13 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Общая стоимость проектной документации составляет 9 миллионов рублей. В качестве архитектора выступит Валерий Кузьмин, который создавал первоначальную экспозицию. Планируется, что объекты на территории отреставрируют и приведут к единому стилю уже к 2021 году.

Отметим, что наиболее значимым обьектом на территории "Синявинских высот" после проведён я работ будет "Стена памяти" с портретами более 15 000 героев-участников боевых действий.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области