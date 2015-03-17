В Кировском районе Ленобласти предали земле останки четырех красноармейцев

В траурном митинге приняли участие представители комитета по молодежной политике Ленобласти, администраций Приладожского поселения и Кировского района, ветераны, военнослужащие и поисковики.

Недалеко от деревни Назия (Кировский район Ленинградской области) состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков бойцов Красной Армии, погибших при защите Отечества. Земле придали останки четырех бойцов.

Церемония состоялась в четверг, 25 июля. Останки воинов похоронили на вновь выявленном кладбище 128-й стрелковой дивизии, - рассказали в Ленинградском отделении Поискового движения России.

В траурном митинге приняли участие представители комитета по молодежной политике Ленобласти, администраций Приладожского поселения и Кировского района, ветераны, военнослужащие и поисковики. Литию по усопшим прочитал протоиерей Михаил Шаталов.

Останки бойцов обнаружили во время реконструкции трассы "Кола" на территории Приладожского поселения. Поисковые работы проводила сводная экспедиция Межрегионального фонда увековечения памяти погибших при защите Отечества "Помним, гордимся, чтим".

Фото: Поисковое движение России Ленинградская область