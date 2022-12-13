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В Кировском районе пожилая женщина отдала мошенникам 530 тыс. рублей
Сегодня, 10:47
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В Кировском районе пожилая женщина отдала мошенникам 530 тыс. рублей

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Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель Карелии.

В Кировском районе в полицию обратилась 85-летняя жительница Петербурга, которую обманули мошенники. Пожилая женщина  стала жертвой схемы "родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пенсионерка отдала курьеру 530 тыс. рублей. Инцидент произошел еще 1 марта.

Афериста поймали 13 апреля на  улице Лени Голикова около дома № 114, корпус 2. Подозреваемым стал 51-летний житель Карелии. 

На мошенников завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте школьница отравилась таблетками.

Фото: Pxhere

Теги: мошенники, пенсионерка, полиция, схема родственник попал в дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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