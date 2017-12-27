В Кировском районе задержаны воры из Карелии, покусившиеся на собственность завода

На проспекте Стачек Росгвардия предотвратила кражу металла с завода.

В Кировском районе задержаны жители Карелии, которые пытались украсть с завода на проспекте Стачек металлические опоры.

Преступников заметил наряд вневедомственной охраны, который патрулировал территорию. Сотрудникам Росгвардии показалось странным, что около цеха в четыре часа утра находится грузовая машина. В скором времени из предприятия вышли трое неизвестных, которые попытались скрыться. Молодым людям не удалось сбежать с места происшествия.

Грабителей под охраной доставили в отделение полиции. Один из задержанных оказался ранее судим. Позже выяснилось, что мужчины ночью срезали газовыми тесаками стальные несущие опоры, чтобы перепродать конструкции. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.