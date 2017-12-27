Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
В Кировском районе задержаны воры из Карелии, покусившиеся на собственность завода
Сегодня, 15:40
0
lesjasap
466

В Кировском районе задержаны воры из Карелии, покусившиеся на собственность завода

0
 
 

На проспекте Стачек Росгвардия предотвратила кражу металла с завода.

В Кировском районе задержаны жители Карелии, которые пытались украсть с завода на проспекте Стачек металлические опоры.
 
Преступников заметил наряд вневедомственной охраны, который патрулировал территорию. Сотрудникам Росгвардии показалось странным, что около цеха в четыре часа утра находится грузовая машина. В скором времени из предприятия вышли трое неизвестных, которые попытались скрыться. Молодым людям не удалось сбежать с места происшествия.
 
Грабителей под охраной доставили в отделение полиции. Один из задержанных оказался ранее судим. Позже выяснилось, что мужчины ночью срезали газовыми тесаками стальные несущие опоры, чтобы перепродать конструкции. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. 
Теги: карелия , кировский район , металлические опоры , росгвардия , цех
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5