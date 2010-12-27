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В Кировском районе ограбили 90-летнюю старушку, угрожая топором
Сегодня, 13:07
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KaterinaKono13

В Кировском районе ограбили 90-летнюю старушку, угрожая топором

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Женщине пришлось отдать все имеющиеся ценности: сотовый и сумму в размере семи тысяч рублей. 

В минувший понедельник, 24 июня, преступник с азиатской внешностью забрался в частный дом к пожилой женщине из Кировского района. Злоумышленник достал топор и грозился расправой, если женщина не отдаст ему деньги. Старушке пришлось отдать все имеющиеся ценности: сотовый и сумму в размере семи тысяч рублей. 

В полицию Кировского района обратилась 89-летняя женщина, проживающая в Отрадном. По словам пенсионерки, неизвестный с азиатскими чертами лица взломал замок на двери, проник к ней в дом и, угрожая топором, украл 7 тыс. рублей и мобильный телефон.

После попытки скрыться незамеченным преступник столкнулся с сыном пострадавшей, который впоследствии обезаружил вора. Увы, но преступнику удалось сбежать. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Теги: кировский район, новости ленобласти, новости отрадное
Категории: Новости Ленинградской области,

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