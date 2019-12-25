В Кировском районе Ленобласти в ДТП погиб мужчина

Мужчина скончался от полученных травм.

Накануне, 26 мая, на 14-м км трассы "Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово – Станция Назия", у садоводства "Восход", произошло ДТП, унесшее жизнь водителя "Форда". Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Специалисты службы помогали деблокировать тело. По предварительной информации, за рулем находился 76-летний петербуржец. Вероятно, водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. Мужчина погиб от полученных травм.

Известно, что в этом году мужчину пять раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

Обстоятельства выясняет полиция.

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательной служба Ленинградской области