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В Кировском районе Ленобласти в ДТП погиб мужчина
Сегодня, 10:32
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В Кировском районе Ленобласти в ДТП погиб мужчина

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Мужчина скончался от полученных травм.

Накануне, 26 мая, на 14-м км трассы "Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово – Станция Назия", у садоводства "Восход", произошло ДТП, унесшее жизнь водителя "Форда". Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Специалисты службы помогали деблокировать тело. По предварительной информации, за рулем находился 76-летний петербуржец. Вероятно, водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. Мужчина погиб от полученных травм. 

Известно, что в этом году мужчину пять раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

Обстоятельства выясняет полиция.

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательной служба Ленинградской области

Теги: авария, дтп, ленобласть, смертельная авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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