В Кировском микрорайоне Выборга установили зеркало безопасности для водителей

Средства от аварий на перекрестке предложили местные жители.

Администрация Выборгского района проводит дорожный ремонт в Кировском микрорайоне Выборга. В мероприятиях также приникают участие местные жители: на днях они установили на одном из перекрестков зеркало безопасности. Информация об этом появилась в сообществе "Выборг ВКонтакте".

Отметим, что в 2020 году благодаря выделению средств из местного бюджета были заасфальтированы 4-я, 5-я Полевая улицы и Открытый переулок. Однако за счёт хорошей проходимости увеличилась и скорость автомобилей, которая может привести к аварии, особенно - при поворотах под прямым углом. В связи с этим на пересечении 5-ой Полевой улицы и Открытого переулка и было установлено зеркало.

Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" проведут водопровод.

Фото: ВКонтакте / vyborgvk