В Кировской области нашли напавших на врача скорой помощи

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

У подъезда жилого дома в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля произошло нападение на сотрудников службы скорой помощи. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. Выяснилось, что врача и водителя скорой избили двое нетрезвых мужчин.

В воскресенье, 19 апреля, стало известно о задержании граждан, подозреваемых в избиении. Как уточнили ТАСС в местном управлении МВД, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследованием также занимается региональное следственное управление СК РФ.

Ранее мы сообщали о том, что из-за взятки в Кирове задержан вице-губернатор Андрей Плитко.

Видео: ПОДСЛУШАНО | КИРОВО-ЧЕПЕЦК / "ВКонтакте"