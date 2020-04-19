В Кировской области нашли напавших на врача скорой помощи

У подъезда жилого дома в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля произошло нападение на сотрудников службы скорой помощи. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. Выяснилось, что врача и водителя скорой избили двое нетрезвых мужчин.
В воскресенье, 19 апреля, стало известно о задержании граждан, подозреваемых в избиении. Как уточнили ТАСС в местном управлении МВД, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследованием также занимается региональное следственное управление СК РФ.
Ранее мы сообщали о том, что из-за взятки в Кирове задержан вице-губернатор Андрей Плитко.
Видео: ПОДСЛУШАНО | КИРОВО-ЧЕПЕЦК / "ВКонтакте"
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