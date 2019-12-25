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Вице-губернатора Кировской области задержали из-за взятки
Сегодня, 11:52
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Вице-губернатора Кировской области задержали из-за взятки

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Андрей Плитко подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

В Кирове задержан вице-губернатор Андрей Плитко из-за взятки.

Издание Киров.ru со ссылкой на региональное УФСБ РФ сообщает, что ночью был задержан вице-губернатор Кировской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки около 3,5 миллионов.

Организованная группа  под руководством Андрея Плитко создала преступную схему и получала деньги от предпринимателей при заключении договоров по продаже древесины с областным учреждением "Кировгослесхоз". 

Фото: Правительство Кировской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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