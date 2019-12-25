Вице-губернатора Кировской области задержали из-за взятки

Андрей Плитко подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

В Кирове задержан вице-губернатор Андрей Плитко из-за взятки.

Издание Киров.ru со ссылкой на региональное УФСБ РФ сообщает, что ночью был задержан вице-губернатор Кировской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки около 3,5 миллионов.

Организованная группа под руководством Андрея Плитко создала преступную схему и получала деньги от предпринимателей при заключении договоров по продаже древесины с областным учреждением "Кировгослесхоз".

Фото: Правительство Кировской области