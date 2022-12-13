В Кировске автомобилист сбил женщину и двоих детей

Мужчину отправили в СИЗО до 28 февраля.

Кировский городской суд арестовал до 28 февраля водителя каршеринга, который совершил наезд на женщину и её двоих детей в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвиняемый попросил судью не отправлять его под стражу. Автомобилист полностью признал вину. Кроме того, он заявил, что хотел помочь пострадавшим, но в СИЗО это сделать он не сможет.

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Фото: Piter.tv