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В Кировске автомобилист сбил женщину и двоих детей
Сегодня, 19:00
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В Кировске автомобилист сбил женщину и двоих детей

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Мужчину отправили в СИЗО до 28 февраля.

Кировский городской суд арестовал до 28 февраля водителя каршеринга, который совершил наезд на женщину и её двоих детей в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвиняемый попросил судью не отправлять его под стражу. Автомобилист полностью признал вину. Кроме того, он заявил, что хотел помочь пострадавшим, но в СИЗО это сделать он не сможет.

Ранее на Piter.tv: в Госдуме предложили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для учащихся зимой.

Фото: Piter.tv

 

Теги: автомобилист, арест водителя, каршеринг, кировск, сбил женщину и двоих детей, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

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