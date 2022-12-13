В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для учащихся зимой

Василий Власов отметил, что у детей не всегда могут быть с собой деньги на проезд.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для школьников в зимнее время. Об этом сообщили РИА Новости.

Представитель Госдумы отметил, что у детей не всегда могут быть с собой деньги на проезд. Они могут провести много времени на улице и замерзнуть.

Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребенка. Василий Власов, депутат Госдумы

Напомним, еще весной 2021 года обрел силу закон, запрещающий принудительную высадку из транспорта детей до 16 лет. Но часто водители общественного транспорта нарушают это требование.

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Фото: глава администрации Волховского района Алексей Брицун