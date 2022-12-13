Юрист рассказал, что нельзя заставить детей делать домашнее задание на каникулах

На учителей, которые задают детям домашнее задание на каникулы, можно написать жалобу.

Некоторые школьники из Петербурга отправились на зимние каникулы еще 20 декабря. Некоторые учителя считают, что дети должны провести свои выходные, делая домашнее задание. Юрист Александр Аржиков объяснил "Невским Новостям", законно ли это.

Специалист рассказал, что нельзя детей заставлять делать уроки на каникулах, потому что это нарушает права учащегося. Права детей прописаны в ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации".

На учителей, которые задают детям домашнее задание на каникулы, можно написать жалобу. Ее нужно отправить в администрацию школы. Если руководство учреждения не поможет, то нужно обратиться в комитет по образованию.

Школьник по закону имеет право на каникулы и отдых.

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