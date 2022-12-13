Врач объяснил, почему нельзя оставлять детей один на один с елкой

На каникулах частота проглатывания детьми инородных тел увеличивается.

Врач-эндоскопист Детской городской больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова Лидия Лопатина объяснила, почему нельзя оставлять детей один на один с елкой. Специалист поделилась с мнением с "Петербургским Дневником". По словам медика, малыши часто тянут елочные игрушки и мишуру в рот.

В период новогодних праздников родители часто оставляют детей одних в комнате. На каникулах частота проглатывания детьми инородных тел увеличивается.

Врач отметила, что важно контролировать малышей. Особенно опасно, когда в организме пациента находят батарейки, которые находятся в игрушках.

Ранее на Piter.tv: врач назвал симптомы болезней, связанных с ЖКТ, которые нельзя игнорировать.

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