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В Кирово-Чепецке подростки напали на мужчину с тростью

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В сети появилось видео, как подростки прыснули в лицо мужчине из баллончика и нанесли удары по лицу.

По социальным сетям и новостным лентам разлетелось видео с подростками, которые напали на мужчину с тростью. Это видео сняли сами подростки.

Группа молодых людей школьного возраста на улице Сосновой Кирово-Чепецка напали на случайного прохожего. Мужчина с тростью шел в противоположную сторону. Молодежь подошла к мужчине и спросила его о наличии мелочи. Когда мужчина ответил отрицательно, в ответ в лицо ему распрыскали содержимое газового баллончика. За тем один из подростков ударил прохожего в живот кулаком, а второй пнул в лицо ногой. Третий товарищ снимал все на видео. К слову сказать, подростки на видео курят и нецензурно выражаются.

В местных СМИ сообщается, что полиция по данному видео начала проверку, и участники видео установлены.

Видео: Telegram

 

Теги: беспредел , жесть , киров чепецк , кировская область , подростки избили , школьники избили
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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