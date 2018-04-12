В Кирово-Чепецке подростки напали на мужчину с тростью

В сети появилось видео, как подростки прыснули в лицо мужчине из баллончика и нанесли удары по лицу.

По социальным сетям и новостным лентам разлетелось видео с подростками, которые напали на мужчину с тростью. Это видео сняли сами подростки.

Группа молодых людей школьного возраста на улице Сосновой Кирово-Чепецка напали на случайного прохожего. Мужчина с тростью шел в противоположную сторону. Молодежь подошла к мужчине и спросила его о наличии мелочи. Когда мужчина ответил отрицательно, в ответ в лицо ему распрыскали содержимое газового баллончика. За тем один из подростков ударил прохожего в живот кулаком, а второй пнул в лицо ногой. Третий товарищ снимал все на видео. К слову сказать, подростки на видео курят и нецензурно выражаются.

В местных СМИ сообщается, что полиция по данному видео начала проверку, и участники видео установлены.

Видео: Telegram