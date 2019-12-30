В Кирове в ДТП с двумя маршрутками пострадали 8 человек

Сегодня утром, 17 января, в Кирове столкнулись 2 маршрутки с пассажирами.
ДТП произошло сегодня утром в 7 часов 5 минут на остановке общественного транспорта. Водитель маршрутного автобуса протаранил стоящий на остановке другой маршрутный автобус. В одном из них было 20 пассажиров, во втором 22 человека. 8 человек получили травмы различной тяжести.
ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП. Характер травм пострадавших, не уточняется.
Сегодня ранее: В Омской области в ДТП погиб молодой парень (фото).
Фото: ГУ МЧС по Кировской области
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