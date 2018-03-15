В Кирове из-за упавшего снега 9-летний мальчик получил травму головы

В сети появились фотографии с места происшествия.

Накануне днем, 14 марта, упавший снег с крыши травмировал серьезно ребенка 2008 года рождения.

Около 15 часов в следственные органы поступило сообщение, что упавший с крыши снег серьезно травмировал несовершеннолетнего по улице К. Либкнехта. Ребенок получил серьезную травму головы и был госпитализирован в больницу. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники СУ СКР по Кировской области и УМВД России по Кировской области.

Следователь Следственного комитета провел тщательный осмотр места происшествия, опросил очевидцев инцидента. Кроме того без промедлений были опрошены представители управляющей компании, в чьем ведении находится территория, обслуживающей организации, а также изучена документация по уборке снега с крыши данного дома. Со стороны следственных органов будут предприняты все необходимые меры для установления ответственных лиц за уборку снега и всех обстоятельств произошедшего.

СУ СК РФ по Кировской области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Фото: СУ СК РФ по Кировской области