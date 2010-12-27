В Киришах запустят электропоезда серии ЭД4М

Они будут ходить по маршруту Санкт-Петербург – Будогощь.

Во вторник, 24 июля, в 11 часов на вокзале города Кириши состоится торжественное мероприятие, посвященное запуску электропоезда ЭД4М. Об этом сообщает пресс-центр Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

На мероприятие прибудут руководители Октябрьской железной дороги, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, представители Правительства Ленинградской области, главы муниципального образования Киришский муниципальный район и Будогощского городского поселения и генеральный директор АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" Виталий Григорьев.

Первый рейс ЭД4М - 25 июля 2018 года. Далее он будет курсировать по следующему расписанию:

поезд №6051 (кроме воскресенья) Будогощь отправление 05:42, Кириши 06:07 – 06:08, 55 км 06:19 – 06.20, 52 км 06:22 – 06:23, Малукса 06:41 – 06:42, Старая Малукса 06:44 – 06:45, Мга 07:07 – 07:08, Дача Долгорукова (Ладожский вокзал) прибытие 07:56;

поезд №6052 (кроме субботы) Дача Долгорукова (Ладожский вокзал) отправление в 18:10, Мга 18:52 – 18:53, Старая Малукса 19:13 –19:14, Малукса 19:16 – 19:17, 52 км 19:37 – 19:38, 55 км 19:41 – 19:42, Кириши 19:53 – 19:54, Будогощь прибытие 20:20.

В обслуживании АО "СЗППК" уже есть 9 электропоездов серии ЭД4М, в каждом 9 вагонов, в которых 567 посадочных мест. Они используются на Витебском и Финляндском направлениях. В головных вагонах есть экологически чистые туалеты, в каждом вагоне система поддержания микроклимата, прислонно-сдвижные двери и стеллажи для багажа.

Пассажиры стали чаще пользоваться поездами и электричками ОЖД.

Фото: пресс-центр Северо-Западной пригородной пассажирской компании