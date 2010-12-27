В Киришах в течение двух дней будут отлавливать безнадзорных животных

В течение двух дней в Киришах специалисты ООО "Доктор Неболит" будут отлавливать бездомных собак. Об этом сообщает администрация Киришского муниципального района.
В понедельник и вторник (30-31 июля) будут проходить плановые мероприятия по регуляции численности безнадзорных животных. В Киришах и Киришском районе собак будут ловить, стерилизовать, делать прививки от бешенства, чипировать и возвращать обратно на улицу. Такие действия помогут гуманно регулировать численность животных без хозяев. Работа проводится по заявкам, поступившим от населения с указанием контактных адресов и описанием собак.
Если животное находится в общественном месте без сопровождения владельца, ее уже могут посчитать безнадзоной. Поэтому не стоит отпускать собак на самовыгул.
Ранее мы рассказывали, что петербургская собака нашла в квартире драгдилера 5 килограмм амфетамина.
Фото: pixabay.com