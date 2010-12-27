Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Киришах состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче
Сегодня, 15:07
0
nastya960
63

В Киришах состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

0
 
 

Гостей и жителей города ждут выставочные экспозиции энергокомпаний, там же технические вузы представят свои инновационные разработки.

На центральной площади в Киришах пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ленинградской области.

В субботу, 8 сентября, гостей и жителей города ждут выставочные экспозиции энергокомпаний, там же технические вузы представят свои инновационные разработки. И дети, и взрослые смогут поучаствовать в викторинах, квестах  акциях. Также участников фестиваля познакомят с движением "РазДельный сбор мусора".

Помимо этого, пройдет награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса #Вместеярче, конкурсов на создание лучшей идеи арт-объекта из пластиковых бутылок и лучшего видеоролика "Энерго-лайфхаки".

Организатором #ВместеЯрче на территории Ленинградской области являются комитет по топливно-энергетическому комплексу региона и ГКУ "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области".

Фото: Ирина Телегина/ ВК

 

 

Теги: вместеярче , кириши , раздельный сбор мусора , топливо , энергия
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5