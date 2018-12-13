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В Кингисеппском районе запущен новый сервис для передачи индивидуальных показаний приборов учета
Сегодня, 17:36
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KaterinaKono13

В Кингисеппском районе запущен новый сервис для передачи индивидуальных показаний приборов учета

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Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области запустил удаленную систему для подачи показаний индивидуальных приборов учета, в том числе за водоотведение.

В Кингисеппском районе запущен новый сервис для передачи индивидуальных показаний приборов учета.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области запустил удаленную систему для подачи показаний индивидуальных приборов учета, в том числе за водоотведение. Теперь жители Кингисеппского района смогут передать показания счетчиков круглосуточно по номеру телефона 8(8137)55-50-04 или отправить смс с указанием лицевого счета или адреса абонента по номеру +7(921)437-35-10.

Также передать показания счетчиков можно с помощью услуги "Личный кабинет" на сайте ЕИРЦ и по многоканальному телефону 8(812)630-19-88. 

Теги: новости кингисеппа, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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