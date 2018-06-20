Мужчина из Кингисеппа проломил голову своему соседу пластиковой трубой

В результате побоев пострадавшего в срочном порядке госпитализировали. За его жизнь борются медики.

Мужчина из Кингисеппа ударил несколько раз своего соседа пластиковой трубой в область головы. В результате полученных увечий пострадавшего мужчину срочно госпитализировали в одну из городских клиник. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Разборки между соседями развернулись в ночь на 17 апреля. Словами конфликт решить не получилось. Один из соседей сорвал пластиковую трубу и ударил ей по голове своего знакомого. Мужчина получил черепно-мозговую травму. Медики госпитализировали его в тяжелом состоянии.

Соседа-драчуна задержали правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Источник: сетевое издание "Невские Новости"