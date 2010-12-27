В Кингисеппском районе мужчина из ревности выбросил женщину из окна

Она скончалась от полученных травм.

Во вторник, 7 августа, мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою сожительцу. Об этом сообщает Следком Ленобласти.

В своей квартире в Кингисеппе, между 44-летним мужчиной и 39-летней женщиной произошел конфликт на почве ревности. Злоумышленник выбросил свою сожительницу из окна будучи в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Мужчина сам признался в преступлении и рассказал детали произошедшего. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и сидел в тюрьме за хулиганство, кражу и покушение на изнасилование. В настоящий момент он находился под админстративным надзором.

Расследование уголовного дела продолжается.

В Приозерске будут судить женщину за попытку убийства мужа-инвалида из ревности.

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