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В Кингисеппском районе мужчина из ревности выбросил женщину из окна
Сегодня, 16:54
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nastya960
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В Кингисеппском районе мужчина из ревности выбросил женщину из окна

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Она скончалась от полученных травм.

Во вторник, 7 августа, мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою сожительцу. Об этом сообщает Следком Ленобласти. 

В своей квартире в Кингисеппе, между 44-летним мужчиной и 39-летней женщиной произошел конфликт на почве ревности. Злоумышленник выбросил свою сожительницу из окна будучи в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Мужчина сам признался в преступлении и рассказал детали произошедшего. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и сидел в тюрьме за хулиганство, кражу и покушение на изнасилование. В настоящий момент он находился под админстративным надзором.

 Расследование уголовного дела продолжается.

В Приозерске будут судить женщину за попытку убийства мужа-инвалида из ревности.

Фото: pixabay.com

 

Теги: кингисепп , ленобласть , ревность
Категории: Лента новостей Происшествия

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