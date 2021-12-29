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В Кингисеппе прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику "Слава"
Сегодня, 15:59
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В Кингисеппе прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику "Слава"

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Мемориал создан В.Д. Турчаниновым в 1947 году. Памятник посвящен советским воинам, которые пали за освобождение Кингисеппа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в городе отмечают День освобождения от фашистских захватчиков.

Во вторник, 1 февраля, в Кингисеппе прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику "Слава". Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил город, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти павшим воинам.

Памятник "Слава" установлен на проспекте Карла Маркса, напротив здания местной администрации. Мемориал создан В.Д. Турчаниновым в 1947 году. Он посвящен памяти советских воинов, которые пали за освобождение Кингисеппа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в городе отмечают День освобождения от фашистских захватчиков.

В рамках поездки в Кингисеппский район глава региона посетил многоквартирный дом в деревне Ополье. Его построили в рамках реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленобласти в 2019 – 2025 годах".

Ранее мы сообщили, что Путин поздравил коллектив НИИ имени Джанелидзе с 90-летием.

Фото: ВКонтакте / Совет ветеранов Кингисеппского района

Теги: дрозденко, кингисепп, кингисеппский район
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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