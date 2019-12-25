В Кингисеппе нарушавший самоизоляцию мужчина выпал со второго этажа

Он отмечал день рождения к компании.

Вечером среды, 1 апреля, в Кингисеппе произошел несчастный случай. Местный житель выпрыгнул из окна квартиры, в который целая компания отмечала день рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, граждане собрались в квартире дома 36 по проспекту Карла Маркса. Вскоре они обнаружили, что входная дверь захлопнулась. Пострадавший решил открыть ее снаружи, попытавшись выбраться на улицу через окно.

В результате мужчина получил перелом позвоночника и травму живота. Сейчас он находится в больнице.

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Фото: Pixabay