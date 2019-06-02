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В Киевской, Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы

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Очевидцы видят столбы дыма в регионах.

В Киевской, Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы. Об этом сообщили местные журналисты из издания  "Страна.ua" в собственном Telegram-канале. Специалисты уточнили, что сразу в нескольких регионах очевидцы услышали звуки взрывов. Это произошло утром 22 октября. В частности, заметны столбы дыма в Ровенской области. Также власти отдельных территорий информируют граждан о перебоях в подаче электричества. Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Еще 19 октября руководитель украинского центра исследования энергетики Александр Харченко  объявил журналистам о том, около 40% государственной энергетической инфраструктуры страны повреждены ракетными  обстрелами.

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Фото: Telegram / BAZA, Видео: Telegram / Одесса Инфо

Теги: киевская область, одесса, ракетный обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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