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В Белгородской области полыхает лакокрасочный завод после обстрела ВСУ

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По предварительным данным, пострадала женщина.

В пятницу, 21 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что промышленное предприятие Шебекинского городского округа загорелось из-за прямого попадания снаряда. Об этом он написал в своем телеграм-канале. 

Гладков заявил, что, по предварительным данным, есть пострадавшая. Бригада медиков уже доставила ее в больницу. Оперативные службы также приехали на место происшествия. 

В телеграм-канале BAZA пишут, что загорелся лакокрасочный завод. На фото и видео видно, что плотный столб черного дыма поднимается в небо. 

Напомним, что неделю назад  загорелась нефтебаза в Белгородской области. Пожар произошел из-за обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, украинские боевики уже несколько дней наносят удары по таможенному пункту пропуска в Шебекино. На данный момент зафиксировано 14 снарядов. Никто не пострадал.

Ранее при обстреле ВСУ села Красный Хутор в Белгородской области пострадала женщина. Медики оказывают помощь местной жительнице.

Фото и видео: Telegram / BAZA
 

Теги: обстрел всу, пострадавшие, шебекино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Происшествия, Пожар,

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