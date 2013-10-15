В Белгородской области полыхает лакокрасочный завод после обстрела ВСУ

По предварительным данным, пострадала женщина.

В пятницу, 21 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что промышленное предприятие Шебекинского городского округа загорелось из-за прямого попадания снаряда. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Гладков заявил, что, по предварительным данным, есть пострадавшая. Бригада медиков уже доставила ее в больницу. Оперативные службы также приехали на место происшествия.

В телеграм-канале BAZA пишут, что загорелся лакокрасочный завод. На фото и видео видно, что плотный столб черного дыма поднимается в небо.

Напомним, что неделю назад загорелась нефтебаза в Белгородской области. Пожар произошел из-за обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, украинские боевики уже несколько дней наносят удары по таможенному пункту пропуска в Шебекино. На данный момент зафиксировано 14 снарядов. Никто не пострадал.

Ранее при обстреле ВСУ села Красный Хутор в Белгородской области пострадала женщина. Медики оказывают помощь местной жительнице.

Фото и видео: Telegram / BAZA

