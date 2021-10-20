Кулеба: планируемое ЕС закрытие границы из-за пандемии не связано с политикой

Сейчас Украина находится в зеленом списке ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, планируемое Европейским союзом закрытие украинской границы вызвано требованиями эпидемической безопасности в условиях пандемии. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Министр выразил уверенность, что данная мера не связана с политикой. Он подчеркнул, в настоящее время страна находится в зеленом списке Евросоюза.

Есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении Украины из этого списка на основе показателей, то есть все зависит от развития эпидемической ситуации и количества новых случаев COVID-19. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр добавил, сейчас украинское внешнеполитическое ведомство работает над тем, чтобы в условиях пандемии коронавируса круг государств для путешествий оставался максимально широким и постепенно расширялся. Кулеба уверен, если Украину исключат из зеленого списка ЕС, то безвизовый режим отменен не будет.

Ранее 12-летняя девочка, попавшая в украинскую базу "Миротворец", обратилась к генсеку ООН.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine