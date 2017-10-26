В Киеве прогремел взрыв: Нардеп Мосийчук ранен, его охранник погиб

Накануне вечером, 25 октября, в Киеве возле редакции телекомпании "Эспресо" прогремел мощный взрыв.
В СМИ сообщается, что бомба была заложена в припаркованный мотоцикл. В результате взрыва, мощностью примерно 1 кг тротилового эквивалента, один человек погиб и 5 человек получили ранения. Ранения получил депутат Игорь Мосийчук, политтехнолог Виталий Бала. 30-летний охранник Мосийчука от полученных ранений скончался.
Сообщается, что Игорь Мосийчук был прооперирован и уже пришел в себя. Его жизни ничего не угрожает. Виталий Бала находится в тяжелом состоянии.
Видео: Facebook/ Roman Nedzelskiy