Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила о "размывании" украинской позиции.

В Киеве признали потерю "морального превосходства", которое страна имела с 2014 года. Об этом рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз. Иванна Климпуш-Цинцадзе во время круглого стола уточнила, что именно поэтому западные государства стремятся наладить диалог с Москвой.

Пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания. Если о чем-то может идти речь, то о чем-то очень конкретном, прежде всего, об обозримых вопросах безопасности. Иванна Климпуш-Цинцадзе, украинский депутат

Парламентарий считает, что реализация газового проекта "Северный поток-2", а также другого сотрудничества ЕС с РФ связано с "размыванием" украинской позиции по важным вопросам, касающимся в том числе и обеспечения национальной безопасности. Политик полагает, что позиция Киева перестала базироваться на "ценностях". Она призвала к обсуждению реальной стратегии и проведению реальных реформ из-за достройки трубопровода с российским газом в ФРГ.

В ФРГ назвали целью дискуссий с США по "Северному потоку - 2" недопущение вреда Украине.

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