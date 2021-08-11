В Киеве назвали отсутствие украинского дубляжа фильмов угрозой безопасности

Тарас Креминь рассказал, что не все телеканалы Украины соблюдают языковое законодательство.

В Киеве назвали отсутствие украинского дубляжа фильмов и сериалов в проектах, которые транслируются на национальном телевидении, угрозой безопасности. Такое заявление для местного телеканала "24 канал" сделал уполномоченный при президенте Украины по защите государственного языка Тарас Креминь. Чиновник уточнил, что говорит о позиции по языковому законодательству, определяемой положениями Конституционного суда.

Системное нарушение, которое мы наблюдаем на отдельных телевизионных каналах, подпадает под такие признаки и можно говорить о том, что это угроза национальной безопасности и обороне Украины. Тарас Креминь, омбудсмен Украины

Ранее КС Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств в стране. Также инстанция постановила, что любые посягательства на его юридический статус являются угрозой для национальной безопасности государства. Креминь заметил, что сейчас не все украинские телеканалы выполняют нормы языкового закона.

Поклонская прокомментировала слова Лукашенко о признании Крыма.

Видео: YouTube / 24 канал