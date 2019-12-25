Поклонская прокомментировала слова Лукашенко о признании Крыма

Она заявила, что Крым признает Белоруссию.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что прежде чем делать заявления об олигархах в Крыму, президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит самому посетить полуостров. Об этом она сказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признает Белоруссию. Наталья Поклонская, депутат Госдумы

Она отметила, что Лукашенко при ответе на вопрос о признании Крыма российским ушел от прямого ответа.

Напомним, накануне в ходе "Большого разговора" с журналистами и общественниками Лукашенко заявил, что признает Крым российским, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.

Ранее на Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым и Донбасс.

Фото: Instagram / Наталья Поклонская