СМИ: В Кении боевики напали на военно-морскую базу США

По некоторым данным, в ходе конфликта погибло четверо человек.

В воскресенье, 5 января, боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" атаковали военную базу в Кении недалеко от границы с Сомали. Об этом сообщило издание AFP.

Сообщается, что атаку удалось отбить при помощи авиации. По некоторым данным, кенийским войскам удалось ликвидировать четырех боевиков "Аш-Шабаб".

Позднее стало известно, что радикалы напали на военно-морскую базу Манда-Магогони, которую используют также силы США. В ВС США подтвердили информацию об атаке на базу и сообщили, что следят за ситуацией.