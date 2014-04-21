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В Кемеровской области пьяный водитель перевернулся и сбил двух пешеходов

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На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа ОМВД.

В Кемеровской области пьяный водитель перевернулся и сбил двух пешеходов. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске на улице Павлодарского. Водитель Chevrolet не справился с управлением, перевернулся и сбил женщину с 14-летним подростком. Пострадавших госпитализировали. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа ОМВД.

Ранее мы сообщали, что в Учалах автомобилист въехал в круглосуточное кафе.

Видео: Telegram / 112

Теги: водитель, дтп, кемеровская область, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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