В Кемеровской области пьяный водитель перевернулся и сбил двух пешеходов. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Инцидент произошел в Анжеро-Судженске на улице Павлодарского. Водитель Chevrolet не справился с управлением, перевернулся и сбил женщину с 14-летним подростком. Пострадавших госпитализировали. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа ОМВД.
Ранее мы сообщали, что в Учалах автомобилист въехал в круглосуточное кафе.
Видео: Telegram / 112
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