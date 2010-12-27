В Кемеровской области девочка ходила с кисточкой для рисования в голове полгода

Ребенок ходил с кисточкой для рисования во рту и упал.

Отоларингологи извлекли из черепа маленькой пациентки обломок кисточки для рисования.

Врачи отоларингологи из областной детской клинической больницы г. Кемерово прооперировали маленькую девочку и извлекли наконечник от кисточки, с которым ребенок проходил полгода. Ребенок ходил с кисточкой во рту и упал. Сразу извлекли ручку от кисточки, а наконечник остался в черепе ребенка, в пространстве между шеей и черепом.

Сначала у ребенка не было никаких симптомов, но спустя полгода начались гнойные выделения из слухового прохода. Родители обратились к медикам, которые выявили инородное тело в мягких тканях ребенка. Операция по извлечения предмета длилась около получаса и прошла успешно. Ребенок восстанавливается после операции, его состояние удовлетворительное.

Фото: Областная клиническая больница г. Кемерово