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В Кемеровской области девочка ходила с кисточкой для рисования в голове полгода
Сегодня, 15:10
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MShaffter

В Кемеровской области девочка ходила с кисточкой для рисования в голове полгода

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Ребенок ходил с кисточкой для рисования во рту и упал.

Отоларингологи  извлекли из черепа маленькой пациентки обломок кисточки для рисования.

Врачи отоларингологи из областной детской клинической больницы г. Кемерово прооперировали маленькую девочку и извлекли наконечник от кисточки, с которым ребенок проходил полгода. Ребенок ходил с кисточкой во рту и упал. Сразу извлекли ручку от кисточки, а наконечник остался в черепе ребенка, в пространстве между шеей и черепом.

Сначала у ребенка не было никаких симптомов, но спустя полгода начались гнойные выделения из слухового прохода. Родители обратились к медикам, которые выявили инородное тело в мягких тканях ребенка. Операция по извлечения предмета длилась около получаса и прошла успешно. Ребенок восстанавливается после операции, его состояние удовлетворительное.

Фото: Областная клиническая больница г. Кемерово

Теги: здововье, медицина, новости кемеровской области, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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