В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса

Объект восстановят по гарантийным обязательствам.

В Кемерово обрушилась часть нового мемориала. Соответствующий ролик опубликован в паблике "Регион-42 Кемерово" в социальной сети "ВКонтакте" вечером 29 июля. Очевидцы рассказали, что верхняя часть одного из блоков комплекса "Свет памяти" упала. Объект расположен около президентского кадетского училища. Его открыли днем 26 июля.

В пресс-службе администрации города рассказали журналистам "РИА Новостей" о том, что восстановлением части мемориала займется подрядчик. Объект будет отремонтирован по гарантии.

Подрядчик рассматривает два варианта событий, предполагаются две версии – либо некачественный монтаж, либо заводской брак… Не акт вандализма. Там лопнуло стекло местная администрация

Напомним, что "Свет памяти" содержит фотографии 2087 фронтовиков. Они представляют собой единый ансамбль, состоящий из двух арт-композиций. Крайние части комплекса изображают улетающих в небо журавлей. Все снимки получены создателями мемориала от жителей Кузбасса. Таким образом россияне почтили память героев тыла. Их подвиг проиллюстрирован тремя блоками - "Уголь Победы", "Металл Победы" и "Оружие Победы".

В центре Кемерово "скорая" попала в ДТП и перевернулась.

Видео: ВКонтакте/ Регион-42 Кемерово