В Кемерове дети отравились парами хлора в бассейне

В Кемеровской области дети отравились в бассейне парами хлора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Информация об инциденте поступила на пульт экстренных служб вечером 12 февраля. Пятеро несовершеннолетних в возрасте от шести до 13 лет отдыхали в Кемерово в небольшой сауне с родителями, а также купались в бассейне. Когда все вернулись домой, дети почувствовали себя плохо. Им вызвали карету скорой помощи.
Несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение с признаками отравления парами хлора. Их состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.
На месте происшествия работает следственная группа, произведены замеры воздуха, специалистами изъяты образцы воды из бассейна, проверяется система вентиляции и очистки воды.
из сообщения СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Кемеровской области конфликт перерос в массовую драку.
Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу
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