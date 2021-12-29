В Кемерове дети отравились парами хлора в бассейне

Их состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

В Кемеровской области дети отравились в бассейне парами хлора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Информация об инциденте поступила на пульт экстренных служб вечером 12 февраля. Пятеро несовершеннолетних в возрасте от шести до 13 лет отдыхали в Кемерово в небольшой сауне с родителями, а также купались в бассейне. Когда все вернулись домой, дети почувствовали себя плохо. Им вызвали карету скорой помощи.

Несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение с признаками отравления парами хлора. Их состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия работает следственная группа, произведены замеры воздуха, специалистами изъяты образцы воды из бассейна, проверяется система вентиляции и очистки воды. из сообщения СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Кемеровской области конфликт перерос в массовую драку.

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу