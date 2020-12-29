В Казанском соборе прошла божественная литургия накануне Рождества

Митрополит поздравил верующих с Рождественским сочельником.

В Казанском соборе 6 января прошла божественная литургия накануне Рождества. Её возглавил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он поздравил верующих с Рождественским сочельником и обратился к собравшимся с архипастырским словом.

В праздник, 7 января, правящий архиерей возглавит утреню и Божественную литургию в соборе. Она запланирована на 23:00. В этот же день владыка совершит великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Она начнется в 16:45.

Фото: Piter.tv