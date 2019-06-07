В Казани ночью горел Приволжский рынок

Сообщается, что сгорели несколько павильонов.

Сегодня ночью в Казани сгорели несколько торговых павильонов по улице Рихарда Зорге.

Сигнал о возгорании поступил в 23.05 06.06.2019 года в ОДС ЦУКС по системе "Глонасс 112. Сообщалось, что происходит горение магазинов по адресу г. Казань, Приволжский район, ул. Рихарда Зорге, д.66. На момент прибытия первого пожарного расчета горели кровля и внутренние помещения.

На тушении пожара было задействовано 65 человек и 21 единиц спецтехники, в том числе от МЧС 44 человек и 14 единицы техники.

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Фото: МЧС РФ по РТ