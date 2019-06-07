  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:29
168
MShaffter
Код вставки плеера

В Казани ночью горел Приволжский рынок

0 0

Сообщается, что сгорели несколько павильонов.

Сегодня ночью в Казани сгорели несколько торговых павильонов по улице Рихарда Зорге.

Сигнал о возгорании поступил в 23.05 06.06.2019 года в ОДС ЦУКС по системе "Глонасс 112. Сообщалось, что происходит горение магазинов по адресу г. Казань, Приволжский район, ул. Рихарда Зорге, д.66. На момент прибытия первого пожарного расчета горели кровля и внутренние помещения. 

На тушении пожара было задействовано 65 человек и 21 единиц спецтехники, в том числе от МЧС 44 человек и 14 единицы техники. 

Видео: ВК, ЧП ДТП Казань

Фото: МЧС РФ по РТ

Теги: новости казани, новости россии, пожар, происшествия в россии, сгорел рынок, чп казань
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии