В Казани начальник отдела полиции устроил стрельбу по подчиненным

Проводится служебная проверка произошедшего.

В Казани начальник отдела полиции "Зареченский" Тарас Дорошкевич устроил стрельбу по подчиненным из пневматической винтовки. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что Дорошкевич стрелял по подчинённым, среди которых была дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова, за плохие показатели в работе.

На месте инцидента работает прокурор Кировского района города Казани Эльдар Сабиров.

Пострадавших в результате стрельбы нет, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на собственные источники.

Проводится служебная проверка произошедшего.

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