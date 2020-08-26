Петербуржец, случайно угодивший в белорусское СИЗО, рассказал о своем задержании

Петербургский разработчик Михаил Дорожкин пропал в Минске в день президентских выборов 9 августа, и больше недели его не могли найти. Оказалось, он был задержан и провел две недели в изоляторе. Михаил рассказал Piter.TV о причинах поездки в Беларусь, почему его задержал ОМОН и так долго не могли найти в СИЗО.

Редакция Piter.TV приводит краткий пересказ случившегося с Михаилом Дорожкиным в Беларуси.

В прошлом году, весной, у меня умер дедушка из-за коронавируса. Тогда я не успел оформить могилу, памятник поставить. Именно такова и была моя вторая цель поездки в Беларусь – организовать ему могилу. Первая основная цель – поездка в Оршу. В Минске я был транзитом, посещение этого города было даже второстепенной целью. Хочу обратить внимание, что я не участвую в акциях протеста против действующей власти в республике Беларусь и не собираюсь этого делать, на ее территории я нахожусь все время как турист и наблюдатель.

Я специально выбрал этот день (8 августа), чтобы сфотографировать красивые и тихие улицы Минска. Вечером этого же дня людей в городе стали задерживать, сотрудники ОМОН брали в основном тех, у кого были белые ленточки на запястьях. Второй день до обеда я провел в компании своего друга, мы также ездили покупать цемент – он делал себе ремонт. Далее я поехал на вокзал, купил вечерний билет на Оршу и после чего, вечером, вышел на улицу Ленинградскую – она была пуста (за исключением нескольких пешеходов) и перекрыта полицией. Я их сфотографировал и пошел дальше, к вокзалу.

Также на снимки мне попались курсанты милиции – один из них, увидев то, что я делаю, попросил меня пройти вместе с ним к серому микроавтобусу Ford без опознавательных знаков. Я знал, что там меня ждал ОМОН – так это и оказалось. Стали спрашивать документы, я же достал паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении, свой билет. Проверив их, один из сотрудников ОМОНа сказал, что мне очень сильно повезло.

Выйдя из микроавтобуса, я вновь двинулся к автовокзалу, но буквально через 30 секунд этот же фургон подъехал ко мне, ОМОНовцы, заявив, что я боевик. Так понимаю, этот вывод они сделали, когда увидели на мне тактические ботинки, но их я ношу вне зависимости от условий и погоды, почти всегда. Даже фото с ними у меня есть, в фейсбуке! Мне сделали стяжку хомутом и тем самым обездвижили мои руки, потом меня ждала дорога до Октябрьского РУВД.

Там меня вновь проверили по документам, ничего нового я им не сказал – мол, я турист, приехал к родным, хоронить дедушку. На меня составили два протокола – первый подразумевал, что я приставал к прохожим, а по второму меня обвинили в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. С этим я сразу же не согласился, но полицейский ответил категорично – либо признаешь вину и сразу же выходишь на свободу, либо отрицаешь, что на самом деле ещё хуже, однако разницы, как он потом мне добавил, в общем-то и нет.

После судебных процессов, днями позже, я встретился в коридоре по пути в изолятор с одним из самых адекватных людей - сотрудник ЦИК-а - и объяснил ему ситуацию. Он меня выслушал, и тогда, стоя в коридоре, сказал своему коллеге – мол, посадят нас всех, если сейчас же его не переоформим в иностранные граждане и не отпустим.

Потом, спустя несколько суток, этот же человек извинялся мне за то, что дал ложную надежду на освобождение – меня выпустили гораздо позже обещанного. Причина задержки – штамп на депортацию в паспорте, о котором мне не было вообще ничего известно.

Дипломаты говорят, что я есть в списках – но моей фамилии, возможно, просто не было среди граждан РФ, а также я предполагаю, что они (сотрудники следственного комитета) некорректно обозначали мою фамилию – "Дорожин" вместо "Дорожкин", а ведь я каждый день подписывал свою фамилию в СИЗО. Вероятно, они опасались возможного дипломатического скандала, если бы меня допустили до консула. Истинные же причины мне до сих пор не известны.

Мне просто повезло – 8 августа, в день моего задержания, били абсолютно всех, кто попадался под руку. Что касается женщин – их сотрудники ОМОН не трогали, а делали следующее – если они видели, как шла какая-нибудь пара, условно причислявшая себя к протестам с помощью белых ленточек, то они забирали лишь парня, а девушку оставляли в неизвестности, опять же без объяснения причин и права на дальнейший контакт.