По предварительной версии, причиной пожара стал непотушенный окурок.

В Казани на пожаре спасли шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в пятиэтажном доме загорелась квартира. Два десятка жильцов самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарный. Хозяин горящей квартиры погиб.

Площадь огня составила 10 квадратных метров. В его тушении участвовали восемь специалистов и две единицы техники. По предварительной версии, причиной пожара стал непотушенный окурок.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии загорелся цех по переработке мяса.

Видео: МЧС России