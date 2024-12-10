В Казани на пожаре спасли шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, в пятиэтажном доме загорелась квартира. Два десятка жильцов самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарный. Хозяин горящей квартиры погиб.
Площадь огня составила 10 квадратных метров. В его тушении участвовали восемь специалистов и две единицы техники. По предварительной версии, причиной пожара стал непотушенный окурок.
Ранее мы сообщали, что в Чувашии загорелся цех по переработке мяса.
Видео: МЧС России
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