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В Чувашии загорелся цех по переработке мяса

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В момент происшествия на производственной площадке находились семь работников.

В Чувашии загорелся цех по переработке мяса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел утром 10 декабря в селе Комсомольское. Поступило сообщение о возгорании цеха по переработке мяса на территории сельхозпредприятия. Площадь пожара составила 1 600 квадратных метров. В момент происшествия на производственной площадке находились семь работников. Шесть из них покинули цех самостоятельно, одного человека эвакуировали прибывшие пожарные.

Ранее мы сообщали, что в Москве локализовали пожар на Коптевском рынке.

Видео: МЧС Чувашской Республики-Чувашии

Теги: мчс россии, пожар, цех, чувашия
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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