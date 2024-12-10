В момент происшествия на производственной площадке находились семь работников.

В Чувашии загорелся цех по переработке мяса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел утром 10 декабря в селе Комсомольское. Поступило сообщение о возгорании цеха по переработке мяса на территории сельхозпредприятия. Площадь пожара составила 1 600 квадратных метров. В момент происшествия на производственной площадке находились семь работников. Шесть из них покинули цех самостоятельно, одного человека эвакуировали прибывшие пожарные.

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Видео: МЧС Чувашской Республики-Чувашии