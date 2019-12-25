В Карте туристического потенциала Петербург оказался на уровне Калуги

Санкт-Петербург получил 3,8 балла из 7 возможных в рамках исследования туристического потенциала, организованного "РБК" и его партнерами.

"РБК" совместно со Сбербанком и "НКР" проанализировали состояние туристической сферы России за последние 3,5 года. Были выведены три расчетных показателя, по которым проводился подсчет баллов для каждого региона: объем чистой прибыли турбизнеса, количество занятых в сфере и уровень зарплат в данной отрасли. У каждой позиции был свой индекс, а их общая сумма позволила вывести средний показатель для каждого региона (распределение от 1 до 7). Результаты были занесены на карту туристического потенциала.

В 2018-2019 годах Санкт-Петербург получил максимально возможный балл — 7. Однако турпотенциал за период 2020-2021 был оценен в 3.8 балла. Стоит отметить, что многие города, несмотря на COVID-19, согласно топ-10 "Связной Трэвел" по турпривлекательности, сумели сохранить высокий туристический потенциал.

Согласно туристической карте, у Краснодарского края – максимальные 7 баллов, у Ярославской области – 6,2 балла. Некоторые регионы, которые, в свою очередь, являются нетуристическими, обогнали Северную столицу. Потенциал таких регионов был от 5 и выше.

Петербург считается одним из наиболее пострадавших городов от COVID-19 за 2020 год. Под влиянием пандемии и введенных ограничений туристический поток сократился на 70% по сравнению с 2019 годом (с 10,4 млн до 2,9 млн человек). Потери предприятий в данной отрасли достигли 70%, а турсфера потеряла 282,3 млрд рублей прибыли. Многие предприятия, работающие в сфере туризма, были вынуждены закрыться в тот период.

СМИ и представители туристического рынка считают, что причиной кризиса стала несвоевременная реакция профильных ведомств города на проблемы турсферы, недостаточность поддержки и неэффективность таких программ. Участники рынка неоднократно обращались в комитет по развитию туризма, КППИТ и другие ведомства с просьбой включить турбизнес в перечень пострадавших от пандемии отраслей. Комплексные меры поддержки туристической отрасли комтур разработал и утвердил спустя почти год после начала пандемии. Программа подразумевала освобождение гостиниц, санаториев и туристических компаний на 2020 и 2021 годы от уплаты земельного, транспортного и имущественного налогов.

Предложенная инициатива не была одобрена "Российским союзом туриндустрии". Эксперты посчитали, что такая программа будет полезна только крупным отелям площадью не менее 500 кв. м. В РСТ отметили, что Смольный просили о прямых субсидиях для выплаты зарплат и сохранения персонала, а также о возврате предприятиям туриндустрии страховых взносов за 3 и 4 кварталы 2020 года. Также турфирмы выступали за то, чтобы с них не взимался минимальный налог с доходов туристских организаций за 2020 год.

26 июля комтур Петербурга предложил новую программу, согласно которой долги турфирм полностью будут погашены за счет субсидий из бюджета при условии сохранения к 1 апреля 2023-го 90% штата сотрудников от того, который числился на 1 апреля 2020-го, а также заработной платы сотрудникам в размере не менее двух МРОТ. Однако, по мнению участников рынка, новая программа подойдет малому количеству компаний из числа тех, которые сумели удержаться на рынке.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов запустил развитие свадебного туризма в городе. Однако инициатива пока не привлекла достаточного для реабилитации туротрасли количества гостей. Внутренний туристический поток составил 2 млн туристов, согласно первому полугодию 2021-го года. За первые шесть месяцев заполняемость качественных гостиничных объектов в Северной столице составила 50%, сообщал холдинг Colliers. По данным компании "Аэроклуб", в 2021 году в Петербурге более чем в два раза снизилось количество бизнес-туристов. "ДП" отметил, что на данный момент туристический бизнес скептически оценивает перспективы восстановления рынка.

Фото: Piter.TV