Поезд Мурманск-Петербург насмерть сбил мужчину в Карелии

Погибший шел вдоль железнодорожного полотна и не отреагировал на звуковые сигналы.

В ночь на 23 марта в Республике Карелия произошла трагедия. На перегоне Пяжиева Сельга-Деревянка поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает "АиФ-Карелия".

По данным транспортной полиции, погибший шел вдоль железнодорожного полотна. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, однако трагического столкновения избежать не удалось.

На вид мужчине около 40-45 лет. При осмотре тела документов при нем не оказалось. В настоящий момент полиция устанавливает личность умершего.

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