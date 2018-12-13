В Карелии ищут пропавшего рыбака из Волховского района

Известно, что накануне пропажи мужчина рыбачил на реке Обжанка.

В Карелии уже который день проходят поиски пропавшего рыбака из Волховского района. Известно, что накануне пропажи мужчина рыбачил на реке Обжанка.

Известно, что 58-летний мужчина проехал на рыбалку к реке Обжанка. Мужчина отправился рыбачить 9 мая, но домой до сих пор не вернулся. Недавно, 14 мая, начались поиски пропавшего. Совместными усилиями волонтеров и сотрудников полиции был осмотрен остров, находящийся в Ладожском озере, но успехов поиск не дали.

Позавчера, во вторник, четырнадцатого мая, бригада спасателей прибыла на остров Сохо для поиска мужчины. К сожалению, попытки найти рыбака не увенчались успехом. Поиски ведутся до сих пор.